Пожилым россиянам назвали условия получения разовой выплаты в 10 тыс. рублей с 21 марта

Пожилым россиянам назвали условия получения разовой выплаты в 10 тыс. рублей с 21 марта
Выплата доступна жителям столицы. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

Местные жители одного региона могут рассчитывать на крупную выплату.

Как сообщает PRIMPRESS, ссылаясь на слова пенсионного эксперта Сергея Власова, есть несколько условий для получения денег.

Специалист отметил, что выплата будет осуществляться для пожилых граждан, проживающих в столице страны.

«Пенсионерам выплатят по 10 тыс. рублей за прохождение COVID-процедуры или ревакцинацию от коронавируса. Гражданину должно быть 65 лет и более, а также наличие местной прописки», – рассказал Власов.

Лишь те, кто успел вакцинироваться до 31 марта могут получить средства. Кроме того, после процедуры нужно подать заявление в соццентр, чтобы подарочный набор, выдающийся пенсионерам по умолчанию, был заменен на деньги.

Перечисления запланированы на следующую неделю.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что с 18 марта россияне, пользующиеся наличными, должны знать новое правило.

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