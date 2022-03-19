В Ленобласти коронавирус подхватил еще 271 человек

В Ленобласти за последние сутки скончался от ковида один человек. Фото: unsplash

В Ленобласти за последние сутки скончался от ковида один человек. Фото: unsplash

В Ленинградской области за последние сутки зафиксирован 271 случай заражения коронавирусом. Об этом сегодня, 19 марта, сообщили в Оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

С начала пандемии в Ленобласти выявлено 178 929 случаев ковида. При этом выздоровели 173 475 пациентов, в том числе 207 за последние сутки. Кроме того, стало известно об одном летальном исходе, который подтвердился за прошедший день. Общее число жертв коронавируса в 47 регионе достигло 3 416.

По числу заразившихся за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург попал на первое место. Второй стала Москва, где коронавирус подхватили еще 927 человек. Третье место у Подмосковья — 709 новых ковид-пациентов.

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