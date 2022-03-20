Россиян предупредили о возникновении проблем при использовании VPN

VPN-соединение использует сотовую сеть в качестве транспорта, которая определяет верхнюю границу по качеству. Фото: pixabay

VPN-соединение использует сотовую сеть в качестве транспорта, которая определяет верхнюю границу по качеству. Фото: pixabay

Использование VPN на смартфонах может привести к ухудшению скорости мобильного интернета. Об этом рассказал руководитель проектного офиса и центра компетенции Getmobit Василий Шубин.

Причиной этого может быть создание VPN дополнительной прослойки в виде накладных расходов по шифрованию трафика и влияния точки выхода в интернет из VPN-сети, объяснил эксперт.

Как сообщили «РИА Новости», замруководителя проекта «Рутокен VPN» Дмитрий Тимофеевский отметил, что VPN не повлияет на качество голосовых вызовов. Насколько сильно изменится конечная скорость интернета, зависит от VPN сервиса.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пользователи бесплатных VPN-сервисов, которые используют их для получения доступа к заблокированным сайтам, обесценивают важность безопасности данных.

Напомним, личные данные 21 млн пользователей популярных VPN-сервисов утекли в сеть. База данных, в которую вошла информация о 21 млн пользователей, продается в даркнете.

В России на данный момент заблокировано порядка 20 популярных сервисов VPN, заявил депутат Госдумы, замглавы Комитета по информационной политике Александр Хинштейн. По его словам, блокировка VPN является непростым делом, но Роскомнадзор успешно выполняет его. Депутат также добавил, что ведомство продолжит вести работу в этом направлении.