В России могут вырасти цены на жизненно важные лекарства

Директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов считает, что в России могут вырасти цены на жизненно важные лекарства.

По его словам, резкого подорожания не будет из-за ограничений закона, но изменения рыночной конъюнктуры могут привести к индексации цен на эту категорию препаратов, чтобы не допустить их дефицита, сообщает агентство «Прайм».

Производители попытаются компенсировать падение доходности в отношении жизненно необходимых и важнейших лекарств за счет препаратов, которая в этот список не входит. Поэтому роста цен, скорее всего, не получится избежать.

Эксперт отметил, что замена импортных препаратов отечественными аналогами позволит сэкономить деньги, потому что лекарства российского производства стоят почти в три раза дешевле.

Ранее врач Николай Измалков назвал бессмысленным занятием покупку лекарств из-за опасения из дефицита в России. Измалков рассказал, что массовая скупка лекарств вызывает только нездоровый ажиотаж и искусственный дефицит. На самом деле каких-либо проблем с медикаментами нет. У всех крупных аптечных сетей есть большие склады, на которых хранится запас лекарств на несколько месяцев вперед.

Также Gazeta.SPb сообщала, что специалисты рассказали, почему в магазинах так резко выросли цены.