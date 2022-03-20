В ЛДПР прокомментировали сообщения об ухудшении состояния Жириновского

В ЛДПР прокомментировали сообщения об ухудшении состояния Жириновского
Владимир Жириновский. Фото: сайт Президента России

Состояние лидера ЛДПР Владимира Жириновского не ухудшалось, он продолжает лечение и реабилитацию. Об этом рассказал руководитель пресс-службы партии Александр Дюпин.

«Состояние Владимира Жириновского в худшую сторону не изменялось. Он продолжает лечение и реабилитацию, все идет по плану», — приводит его слова ТАСС.

Ранее Telegram-канал «112» сообщил, что лидер ЛДПР Владимир Жириновский находится в критическом состоянии. Отмечалось, что у политика диагностирован септический шок.

Напомним, 75-летнего политика госпитализировали в московскую Центральную клиническую больницу 2 февраля. Ему диагностировали коронавирусную инфекцию. Протекание ковида у Жириновского осложняют сопутствующие заболевания.

В декабре политик заявлял, что сделал уже восемь прививок коронавируса.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Жириновский две недели скрывал заражение COVID.

владимир жириновский


 

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