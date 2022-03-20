В Петербурге за сутки с COVID-19 госпитализировали 115 человек

За минувшие сутки в Северной столице 115 человек госпитализированы с диагнозом COVID-19.

Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на пресс-службу Смольного, за последние сутки выписали 171 пациента. При этом 270 горожан находится в реанимации, а 84 – подключены к ИВЛ.

В городе продолжается вакцинация от коронавируса.

На сегодня 2 419 783 человек получили первую дозу вакцины, 3 531 из которых – дети. Полностью привились 3 047 651 человек, в том числе 2 893 несовершеннолетних.

В Петербурге продолжают регистрировать новые случаи заболевания COVID-19. Напомним, еще почти 1,4 тыс. петербуржцев сдали положительный тест на коронавирусную инфекцию в течение последних суток.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в России создали тест-систему на иммунитет после назальной вакцины от COVID. Разработка будет определять наличие иммунитета к болезни при помощи мазка из носовой полости.