В Германии предложили ограничить скорость движения ради экономии бензина

В Германии предложили ограничить скорость движения ради экономии бензина
В ФРГ предложили ограничить скорость движения ради экономии бензина. Фото: pixabay.com

Глава Ассоциации немецких профсоюзов Райнер Хоффман предложил ввести ограничения скорости движения на дорогах в целях экономии бензина.

«Мы могли бы временно ввести ограничение скорости до 100 км/ч на автобанах и 30 км/ч в городах, чтобы снизить потребление энергоресурсов», — сказал он в интервью медиагруппе Funke.

При этом он отметил, что это не поможет решить общую проблему роста цен на энергоносители. По его словам, необходимо «добиться энергобезопасности».

Ранее сообщалось, что немецкий экономист Даниэль Штельтер предположил, что при отказе от российского топлива Запад и Германию ждет не самое благоприятное развитие событий. По мнению эксперта, Запад и Германию ждет «плохое» и «очень плохое» будущее в случае отказа от российского газа.

Также gazeta.spb.ru писала, что Япония боится закрывать небо для России, потому что в случае реализации закрытия могут возникнуть проблемы с поставками товара.

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