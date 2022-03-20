Российским водителям рассказали, как сэкономить в условиях санкций

Руководитель рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Петр Шкуматов рассказал, как российские водители могут сэкономить, отказавшись от использования оригинальных запчастей и расходников.

«Почти у всех автомобилистов есть возможность вернуться к прежним расходам на техническое обслуживание, перейдя на нижнюю ценовую категорию. Если человек использовал только оригинальные расходники, только рекомендованное масло, ничего плохого не будет, если он перейдет на неоригинальные бренды и будет использовать масло другого производителя», — приводит его слова URA.RU.

Он отметил, что так можно сэкономить в два раза.

При этом специалист по подбору автомобилей Владимир Ларин рассказал, что снизить расходы на обслуживание машины можно и за счет бережного отношения к автодеталям и аккуратного вождения.

Ранее BMW заявила, что прекращает производство автомобилей бренда на мощностях «Автотора» в Калининграде и перестаёт поставлять автомобили в Россию, пишет The Wall Street Journal. Автопроизводители массово объявляют о приостановке работы в России. Первыми прекратили поставки импортных машин бренды Volkswagen Group (Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche), а также General Motors (Chevrolet и Cadillac) и Jaguar Land Rover.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что дочерняя организация Honda Motor Co «Хонда Мотор РУС» перестанет поставлять новые автомобили на отечественный рынок в течение 2022 года. Об этом в среду, 30 декабря, заявила японская корпорация. Решение, принятое компанией, объясняется новой стратегией работы в условиях меняющейся автомобильной промышленности.