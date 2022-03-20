В начале рабочей недели в Ленобласти потеплеет до +10 градусов

В понедельник, 21 марта, в Ленобласти ожидается облачная с прояснениями погода.

По данным ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в ночное время суток температура воздуха ожидается на уровне -1…+1 градусов, днём потеплеет до +8…+10 градусов.

Ветер северо-западный, западный ночью будет дуть со скоростью 2-7 метров в секунду, а днем разгонится до 5-10 метров в секунду.

Ночью и утром на дорогах местами гололедица. Атмосферное давление будет мало меняться.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что 30 января Петербург окажется под влиянием восточной периферии очередного североатлантического циклона, названного нашими немецкими коллегами «Надя».