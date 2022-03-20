Стало известно, какая погода будет в Петербурге всю следующую неделю

Стало известно, какая погода будет в Петербурге всю следующую неделю
В Петербурге уже неделю солнечно. Фото: Pixabay

Во второй половине недели будет прохладно, в Петербург вернутся осадки.

В городе на Неве почти неделю уже светит яркое солнце. В Северной столице установилась высокая относительно нормы температура воздуха и повышенное атмосферное давление. О погоде с 21 по 27 марта поведал метеоролог Юрий Куткевич, передает «Комсомольская правда».

По его словам, большую часть следующей недели погоду будет формировать антициклон с областью высокого давления с центром где-то над Белоруссией. Так, первые дни будущей недели в городе будут малооблачными и без осадков. В темное время суток столбики термометров покажут около нуля, за городом и в прибрежных районах возможно будет немного холоднее. Днем же +7…+9 градусов.

К сожалению, такая погода продержится только до четверга. Уже в следующую пятницу небо затянет, вернутся дожди и даже мокрый снег. Но метелей и ливней не прогнозируется.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на КАД между развязками с Колтушским и Мурманским шоссе перекроют полосу.

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