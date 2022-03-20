Регина Тодоренко перестала скрывать беременность

Регина Тодоренко перестала скрывать беременность
Звезды в ожидании малыша. Фото: Pixabay

Телеведущая Регина Тодоренко перестала скрывать, что находится в ожидании своего второго малыша.

31-летняя знаменитость сделала это весьма смелым образом. Она явилась на съемки очередного выпуска телевизионного шоу в прозрачном платье. Наряд был телесного цвета. Это только лишь подчеркнуло интересное положение Тодоренко.

Вплоть до этого дня ведущая пыталась скрыть округлившийся животик. Девушка носила исключительно свободную одежду. Теперь же стало ясно, что Регина и ее супруг, певец Влад Топалов, ожидают появления малыша на свет в конце весны-начале тела.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, сколько композитор Александр Градский платил своей домработнице. Женщина назвала его «прижимистым и экономным». Домоуправительница могла отправиться в отпуск только за свой счет. За 15 лет она так и не дождалась от музыканта премии.

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