Названы последствия для Италии от отсутствия туристов из России

Названы последствия для Италии от отсутствия туристов из России
В 2019 году страну посетили1,7 млн российских туристов. Фото: Pixabay

Туриндустрия Италии серьезно пострадает из-за отсутствия россиян.

Об этом сообщает немецкое издание Das Erste. В 2019 году страну посетили1,7 млн российских туристов, оставившие на отдыхе почти миллиард евро. Теперь из-за ситуации на Украине рассчитывать на них не приходится, что приводит многие компании туристического сектора просто в отчаяние.

Наряду с американцами и китайцами, россияне считаются в Италии особенно активными потребителями. На них надеялась пострадавшая от коронавирусных ограничений итальянская туристическая отрасль. Существенное сокращение оборота за два года пандемии нанесло удар итальянской туриндустрии, а теперь американцы и европейцы также отменяют свои поездки в Италию из-за событий на Украине.

Туризм в Италии считается системообразующей отраслью, которая до пандемии приносила 13% от ВВП страны.

Напомним, Россия признала независимость Донецкой и Луганской народной республик, и 24 февраля президент Владимир Путин объявил о военной операции на Украине. Запад ответил на это антироссийскими санкциями.

21 президент РФ Владимир Путин после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам России и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Сразу после обращения глава государства в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В документах говорится о необходимости обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что президент Российской Федерации Владимир Путин посчитал вступление Украины в НАТО угрозой для России. Такое заявление было сделано во время обращения президента Российской Федерации к россиянам и соотечественникам на Украине.

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