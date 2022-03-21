Эксперт рассказал, как правильно защитить личную переписку от взлома

Доцент кафедры «Интеллектуальные системы информационной безопасности» РТУ МИРЭА Евгений Кашкин, как правильно защитить личную переписку от взлома.

По его словам, если личные данные переписки пользователя хранятся на сервере оператора, полностью ограничить доступ к ним нельзя. Эксперт советует использовать сложные пароли, в том числе, графические.

“Современные смартфоны обладают еще одним элементом защиты – блокировка по отпечатку пальца, однако данный способ на сегодня возможно взломать, что не гарантирует стопроцентной конфиденциальности данных в телефоне”, — приводит его слова агентство «Прайм».

Эксперт рекомендовал придумать дополнительный пароль непосредственно для мессенджера, которым вы пользуетесь. При работе в браузере лучше закрывать версии приложений и по возможности использовать режим “Иногнито”.

Ранее сообщалось, что использование паролей с личными данными является одной из главных причин кибератак и мошенничества в России. Об этом рассказал директор регионального инжинирингового центра SafeNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Денис Кувиков. По его словам, злоумышленникам проще всего взломать пароли, состоящие из простых слов и личной информации о пользователе. В последнем случае речь идет о таких данных, как имя, дата рождения или номер телефона.

Также Gazeta.SPb.ru сообщала, что компонентами надежного пароля являются его длина, уникальность и способ хранения. Самый простой способ надежно защитить свои данные — пользоваться генератором паролей.