Telegram впервые обогнал WhatsApp по объему трафика у россиян

Telegram за первые две недели марта впервые обогнал WhatsApp по популярности среди россиян. Его доля в общем объеме трафика выросла на 15% и составила 63% в сравнении с таким же периодом предыдущего месяца.

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследование «Мегафона».

«В марте 2022 года сервис Telegram впервые в России обошел WhatsApp, став самым популярным мессенджером в стране… Популярность сервиса выросла на фоне ограничений доступа к другим мессенджерам и социальным сетям», — говорится в сообщении.

Согласно исследованию, Telegram в конце 2021 года был главным средством общения в 55 регионах. Сейчас он занимает лидирующую позицию в 82 регионах.

При этом доля WhatsApp снизилась с 48% до 32%. На данный момент он занимает второе место по объему трафика. Telegram лидирует и по потреблению мобильного трафика в сутки: в среднем один пользователь расходует на сервис 101 мегабайт трафика, пользователи WhatsApp — 26 мегабайт, Viber — 8 мегабайт.

Напомним, Роскомнадзор решил заблокировать социальную сеть Facebook, принадлежащую компании Meta, в России. О блокировке социальной сети Facebook стало известно 4 марта, с сайта Роскомнадзора. Отмечается, что такие меры ведомство решило принять из-за ограничения доступа к российским СМИ.В ведомстве подчеркнули, что с октября 2020 года было зафиксировано 26 подобных случаев блокировки.

Доступ к социальной сети Instagram официально заблокирован на территории России. Ограничения касаются всех площадок Meta, кроме мессенджера WhatsApp. В минувшую пятницу, 11 марта, Роскомнадзор принял решение о завершении блокировки Instagram 14 марта на основании требования Генеральной прокуратуры РФ.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что еще с 25 февраля Роскомнадзор объявил о «частичном ограничении доступа» к Facebook в России.