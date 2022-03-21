На Маршала Тухачевского сбили 10-летнюю школьницу

На Маршала Тухачевского сбили 10-летнюю школьницу
Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Фото: Baltphoto/Михаил Киреев

В Красногвардейском районе Петербурга произошло ДТП, в результате которого пострадала 10-летняя девочка.

Как стало известно gazeta.spb.ru, 18 марта у дома 5 по улице Маршала Тухачевского женщина 1952 года рождения за рулем автомобиля «Рено Логан» при выезде с прилегающей территории в зоне нерегулируемого пешеходного перехода сбила переходившую проезжую часть дороги без сопровождения родителей девочку 2012 года рождения.

Пострадавшая госпитализирована с переломом правой надколенной кости, в состоянии средней тяжести. Известно, что водитель к административной ответственности за нарушение ПДД в 2021-2022 привлекалась один раз за превышение скорости.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что реанимация прибыла к массовому ДТП на участке КАД в Красногвардейском районе.

авария дтп красногвардейский район


 

Новости партнеров
Компенсировать потери от французских санкций может возврат России дома в 150 метрах от Дворцовой
Компенсировать потери от французских санкций может возврат России дома в 150 метрах от Дворцовой
Федеральные каналы отказались от рекламы с Галкиным: высказывание мнения о спецоперации может стоить артисту карьеры
Федеральные каналы отказались от рекламы с Галкиным: высказывание мнения о спецоперации может стоить артисту карьеры
Знатоки «Что? Где? Когда?» начали покидать телеигру: причиной ухода интеллектуалов стала политика
Знатоки «Что? Где? Когда?» начали покидать телеигру: причиной ухода интеллектуалов стала политика
Что могут национализировать в Петербурге в ответ на западные санкции?
Что могут национализировать в Петербурге в ответ на западные санкции?
Ещё на Gazeta.SPb
В РЖД сообщили о приостановке контракта с Siemens на «Сапсаны»
Ревнивец облил кислотой экс-возлюбленную с парнем в Домодедово и был задержан
Врачи больницы имени Семашко собрали для беженцев несколько тонн помощи
Фура и КАМаз раздавили легковушку с водителем на КАД
Госдума отменила НДФЛ с процентов по вкладам россиян
«Алмаз-Антей» не может получить миллиард долларов за экспортные поставки
В Петербурге снесли более 43 точек незаконной торговли за неделю
Названо число окончательно потерянных Россией из-за санкций самолетов