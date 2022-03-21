На Маршала Тухачевского сбили 10-летнюю школьницу

В Красногвардейском районе Петербурга произошло ДТП, в результате которого пострадала 10-летняя девочка.

Как стало известно gazeta.spb.ru, 18 марта у дома 5 по улице Маршала Тухачевского женщина 1952 года рождения за рулем автомобиля «Рено Логан» при выезде с прилегающей территории в зоне нерегулируемого пешеходного перехода сбила переходившую проезжую часть дороги без сопровождения родителей девочку 2012 года рождения.

Пострадавшая госпитализирована с переломом правой надколенной кости, в состоянии средней тяжести. Известно, что водитель к административной ответственности за нарушение ПДД в 2021-2022 привлекалась один раз за превышение скорости.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что реанимация прибыла к массовому ДТП на участке КАД в Красногвардейском районе.