На сайте аэропорта Пулково вторые сутки не работает онлайн-табло

На сайте аэропорта Пулково вторые сутки не работает онлайн-табло
Аэропорт Пулково. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Пассажиры уже второй день подряд не могут ознакомиться с информацией о рейсах в Пулково, так как онлайн-табло на сайте аэропорта не работает из-за технических проблем.

На данный момент онлайн-табло также недоступно.

«На сайте аэропорта Пулково проводятся временные технические работы. За уточнением информации о статусе рейса просим обращаться в авиакомпании или колл-центр аэропорта», — говорится в сообщении на сайте «Пулково».

Когда завершатся технические работы и будет доступна информация о вылетах не уточняется.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что ограничения на полеты на юг России продлили. Из-за запрета закрыты аэропорта Ростова-на-Дону, Краснодара, Анапы, Геленджика, Элисты, Ставрополя, Симферополя, а также Белгорода, Брянска, Орла, Курска и Воронежа. В обычном режиме продолжает работать аэропорт Сочи.

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