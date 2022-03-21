Россиян не будут привлекать к ответственности за использование Facebook и Instagram

Россиян в случае запрета Meta не будут привлекаться к ответственности только за то, что они пользуются Facebook и Instagram, заявил прокурор в суде.

Об этом сообщает РИА «Новости».

Генпрокуратура просит запретить в России Facebook и Instagram, но оставить WhatsApp.

Также прокуратура заявила, что использование продуктов компании Meta физическими и юридическими лицами не может быть признано экстремизмом.

Напомним, Роскомнадзор решил заблокировать социальную сеть Facebook, принадлежащую компании Meta, в России. О блокировке социальной сети Facebook стало известно 4 марта, с сайта Роскомнадзора. Отмечается, что такие меры ведомство решило принять из-за ограничения доступа к российским СМИ.В ведомстве подчеркнули, что с октября 2020 года было зафиксировано 26 подобных случаев блокировки.

Доступ к социальной сети Instagram официально заблокирован на территории России. Ограничения касаются всех площадок Meta, кроме мессенджера WhatsApp. В минувшую пятницу, 11 марта, Роскомнадзор принял решение о завершении блокировки Instagram 14 марта на основании требования Генеральной прокуратуры РФ.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что еще с 25 февраля Роскомнадзор объявил о «частичном ограничении доступа» к Facebook в России.