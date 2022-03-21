Эксперт посоветовал не пытаться сберечь средства в ювелирных украшениях

Эксперт Дмитрий Солонников считает, что ажиотаж вокруг скупки ювелирных украшений ради сохранения валюты в Петербурге может привести к потере средств.

По его мнению, ювелирные украшения не следует считать гарантом сохранения накоплений, сообщает телеканал «Санкт-Петербург». А вот перевод средств в настоящие слитки золота действительно может сохранить, а в некоторых случаях — приумножить капитал. Приобретение ювелирных украшений может привести к потере от 30 до 50% их первоначальной стоимости при сдаче в комиссионный магазин, говорит эксперт.

Солонников советует для сохранения капитала разобраться в устройстве рынка ценных бумаг.

Ранее сообщалось о том, что клиенты Сбербанка с 18 марта не смогут выполнять переводы в другие российские банки и за рубеж в долларах, фунтах и кронах. Остальные валюты доступны. Банк сообщил в своем Telegram-канале, что из-за санкций Сбер ограничил список иностранных валют, доступных для перевода в другие банки РФ и за рубеж. Теперь для россиян оказались недоступны переводы в долларах США, канадских долларах, фунтах стерлингов, датских и шведских кронах.

Также Gazeta.SPb сообщала, что аналитик рассказал, какие события могут привести к новому падению рубля.