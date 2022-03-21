Дрозденко заявил о важности продолжения экономического развития Ленобласти

Дрозденко заявил о важности продолжения экономического развития Ленобласти
Дрозденко заявил о важности продолжения экономического развития Ленобласти. Фото: пресс-служба администрации Ленобласти

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко отметил, что на сегодняшний день одной из важнейших задач является выстраивание новых связей и поиск возможностей для движение экономической ситуации региона вперед.

По словам Дрозденко, почти все предприятия Ленобласти функционируют в стабильном режиме, но все же у части из них есть трудности с выстраиванием логистических связей, с ценообразованием, торговыми взаимоотношениями и экономическими цепочками. Об этом пишет Online47.

Губернатор отметил, что одной из главных задач сейчас стоит сохранение в полном объеме рабочих мест на территории Ленобласти. По его словам, в настоящий момент поставлены серьезные задачи перед бюджетом.

Следующая немаловажная задача — это анализ стоимости питания в организациях образования, здравоохранения и социального направления. Губернатор заметил, что повышать стоимость питания, например, в связи с подорожанием сахара, — неправильно. Он подчеркнул, что в этом вопросе необходима работа с Роспотребнадзором.

«К сожалению, такое время пришло, когда надо пересматривать программы. Нужно сократить расходы в бюджете, которые могут быть необязательными в этом году», — заявил Дрозденко.

При всем при этом губернатор Ленинградской области призвал не останавливать развитие региона, в частности, не останавливать стройки, ремонты, обустройство школ и ремонты больниц, капремонт жилья.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что с начала марта число вакансий сократилось примерно на 15% в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

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