С начала марта количество вакансий в Петербурге и Ленобласти упало почти на 15%

Число вакансий сократилось примерно на 15% в Петербурге и Ленинградской области.
В других субъектах Северо-Запада с начала марта их количество уменьшилось на 11%, передает пресс-служба «HeadHunter Северо-Запад».
Стоит отметить, что активных резюме в Петербурге и Ленобласти, напротив, стало больше на 8,3%. В других регионах СЗФО — на 8,7 %.
По словам аналитиков, такие цифры говорят о первых сокращениях.
Выходит, что уровень конкуренции в среднем по России вырос почти до пяти соискателей на одну должность. В конце 2021 года на одну вакансию приходилось примерно четверо желающих.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что россиянам раскрыли шесть простых правил успешного поиска работы.