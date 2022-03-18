С начала марта количество вакансий в Петербурге и Ленобласти упало почти на 15%

В Петербурге ищут швею-закройщика для животных, автоняню и котоситтера. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

В Петербурге ищут швею-закройщика для животных, автоняню и котоситтера. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Число вакансий сократилось примерно на 15% в Петербурге и Ленинградской области.

В других субъектах Северо-Запада с начала марта их количество уменьшилось на 11%, передает пресс-служба «HeadHunter Северо-Запад».

Стоит отметить, что активных резюме в Петербурге и Ленобласти, напротив, стало больше на 8,3%. В других регионах СЗФО — на 8,7 %.

По словам аналитиков, такие цифры говорят о первых сокращениях.

Выходит, что уровень конкуренции в среднем по России вырос почти до пяти соискателей на одну должность. В конце 2021 года на одну вакансию приходилось примерно четверо желающих.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что россиянам раскрыли шесть простых правил успешного поиска работы.