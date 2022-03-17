Россиянам раскрыли шесть простых правил успешного поиска работы

Чтобы повысить свои шансы на ответ от компании, постарайтесь заполнить резюме максимально подробно. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Чтобы повысить свои шансы на ответ от компании, постарайтесь заполнить резюме максимально подробно. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

В условиях нестабильной экономической ситуации вопрос трудоустройства приобрел особую актуальность в России. Одни граждане хотят получить более высокооплачиваемые вакансии, другие вовсе остались без работы и хотят поскорее найти новую. РИА Новости приводит советы эксперта – представителя портала Работа.ру Евгения Бобкова.

Чтобы поиски работы быстрее возымели успех, нужно составить детальное резюме. Работодатели редко уделяют внимание соискателям, которые ничего о себе не рассказывают. Опишите все навыки, знание программ, личные качества и прочие характеристики.

Во-вторых, эксперт считает, что необходимо как можно активнее откликаться на разные объявления. Не стоит ограничиваться одной площадкой по поиску работы. Чем больше откликов – тем соискатель становится заметнее для хэдхантеров и тем выше процент успеха.

Не менее важно иногда расширить регион поиска, не ограничиваясь одним городом. Популярная сегодня удаленка позволяет сотрудничать с работодателем из любой точки страны.

Сегодня социальные сети являются мощным инструментом, служащим не только для развлечений, но и для работы. Опубликуйте свое резюме на личной странице, чтобы оповестить друзей о желании сменить работу. Также добавьте его в тематические группы по отраслям.

Не отметайте все варианты временной подработки. Есть много вакансий, предполагающих гибкий график несколько часов в день: курьер, сборщик заказов. сотрудник общепита. Так вы сможете зарабатывать и при этом уделять время поискам стабильной работы.

Наконец, рассказывайте о своей компетенции во всех областях, которыми занимались. Как вариант – составьте отдельные резюме по разным специальностям.