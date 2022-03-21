Блогер Эдвард Бил получил реальный срок за ДТП в центре Москвы

Блогер Эдвард Бил получил реальный срок за ДТП в центре Москвы
Суд вынес приговор. Фото: pixabay

Пресненский суд Москвы приговорил к 1 году и 2 месяцам колонии блогера Эдварда Била (настоящее имя — Эдуард Биль), устроившего резонансное ДТП на Садовом кольце 1 апреля 2021 года.

Блогер был взят под стражу в зале суда.

Защита блогера считает назначение ему реального срока незаконным и обжалует приговор, сообщает ТАСС.

Напомним, резонансное ДТП произошло 1 апреля 2021 года на Садовом кольце. Блогер за рулем спорткара Audi RS6 вылетел на встречную полосу и врезался в четыре машины. В аварии пострадала сотрудник аппарата Госдумы. На время следствия блогер находился под «запретом определенных действий»: ему нельзя было покидать жилище с 8 вечера до 8 утра, пользоваться интернетом и садиться за руль.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Эдвард Бил готов оказать помощь потерпевшим в рамках дела о ДТП в Москве.

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