Прокуратура возмутилась «нарисованными» ценниками в «Окее» на Партизана Германа

Прокуратура возмутилась &#171;нарисованными&#187; ценниками в &#171;Окее&#187; на Партизана Германа
Цены были прописаны вручную. Фото: пресс-служба прокуратуры Санкт-Петербурга

Прокуратура Красносельского района потребовала заменить рукописные ценники на печатные в магазине «О`кей» на улице Партизана Германа, 2.

Проверка была проведена совместно со специалистами Юго-Западного территориального отдела управления Роспотребнадзора по городу.

Как сообщил телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на пресс-службу городской прокуратуры, гипермаркет продавал муку, сахар, соль, масло и молочную продукцию по неправильно оформленным ценникам, что нарушает права потребителей на получение достоверной информации.

В результате в адрес руководителя ООО было внесено представление. Оно находится на рассмотрении.

Ранее Gzeta.SPb.ru сообщала, что в период с 5 по 11 марта цены в России выросли на многие группы продукции. Среди них больше всего подорожал сахар, а именно на 12,8%. Поднялись в цене и помидоры, которые за неделю подорожали на 12,3%, а также бананы, выросшие в цене 11,3%.

Некоторые сахарные заводы начали устанавливать цены в долларах, предлагая производителям продуктов расплачиваться за него рублями, но по актуальному курсу валют.

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