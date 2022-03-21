В Красногвардейском районе женщина сорвалась с 12 этажа, когда мыла окна

В Красногвардейском районе женщина сорвалась с 12 этажа, когда мыла окна. Фото: Pixabay

В Красногвардейском районе женщина сорвалась с 12 этажа, когда мыла окна. Фото: Pixabay

Тело женщины с моющим средством в руках обнаружили недалеко от дома на проспекте Энтузиастов.

В Красногвардейском районе Санкт-Петербурга проводится проверка по факту падения из окна 12 этажа 49-летней женщины. Об этом пишет «78.ru» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как стало известно, 20 марта в дежурную часть поступило сообщение о падение человека с высоты 12 этажа на проспекте Энтузиастов, 31, корпус 3. По прибытию на место правоохранительные органы обнаружил тело 49-летней местной жительницы.

Было установлено, погибшая мыло окно в квартире, где проживала с матерью. В процессе женщина не удержалась и сорвалась вниз. Отмечается, что ее руках было обнаружено моющее средства.

В настоящий момент все детали происшествия выясняются.

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