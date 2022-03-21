Ребенка и женщину придавило крышей остановки недалеко от ЖК «Балтийская жемчужина»

Ребенка и женщину придавило крышей остановки недалеко от ЖК &#171;Балтийская жемчужина&#187;
Двухлетнего ребенка и женщину придавило крышей остановки недалеко от ЖК "Балтийская жемчужина". Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Во время прогулки с няней в Красносельском районе на маленькую девочку в коляске и рядом стоящую женщину на вид 60 лет упала крыша остановки.

Инцидент произошел 20 марта, недалеко от ЖК «Балтийская жемчужина». По словам очевидца, крышу задела пытавшаяся протиснуться в промежуток между остановкой и забором поливочная машина. Об этом пишут «Невские Новости».

По словам свидетеля происшествия, сама машина проходила в промежуток между забором и остановкой, но вот какая-то ее часть все равно задела крышу. В результате та сорвалась с крепежей, сползая на остановку. Люди, стоящие под крышей, инстинктивно рванулись вперед. Возможно, предположил очевидец, если бы они остались внутри, их бы не зацепило.

Крыша задела ребенка в коляске и женщину, которой на вид было лет 60, но она самостоятельно покинула место происшествия, не став ждать экстренные службы. Девочку, по словам свидетеля, прижало к асфальту, но ее сразу же подняли. После осмотра скорой, как пишет «Фонтанка» у ребенка диагностировали ушибы мягких тканей головы и ссадины. После девочку отвезли в больницу, где сделали рентген, но не обнаружили ничего серьезного.

На место приехали сотрудники ГАИ и скорая. Поливальная машина осталась на месте.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга произошло ДТП, в результате которого пострадала 10-летняя девочка.

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