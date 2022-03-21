Стоматолог назвала привычки, разрушающие зубы

Стоматолог назвала привычки, разрушающие зубы
Стоматолог назвала привычки, разрушающие зубы. Фото: unsplash

Эксперт напомнила, что потребление сахара, алкоголь и курение сильно вредят здоровью зубов.

Главврач стоматологического отделения АО «Медицина», член Ассоциации стоматологов России (СТАР) Ирина Ерилина заявила, что здоровье зубов не получится сохранить исключительно их чисткой. По мнению специалиста, на эмаль и здоровье все йротовой полости влияют образ жизни, привычки, а также наследственные факторы. Об этом эксперт поделилась с «Газетой.Ru».

Одной из самых главных вредных привычек является чрезмерное употребление сахара. В случае, если отказаться от сладкого тяжело, после его приема необходимо регулярно полоскать рот. Врач отметила, что сахар создает питательную среду для размножения микроорганизмов, выделяющих кислоту, которая негативно влияет на твердые таки зуба.

Алкоголь и спиртное также вредно для полости рта. Спиртное может привести к повышению восприимчивости слизистой оболочки полости рта к канцерогенным факторам, а курение табака ухудшить качество слюны, понизить ее увлажняющие и дезинфицирующие свойства. В последствии не исключен и рак десен.

Ерилина подчеркнула, что необходимо чистить зубы как минимум два раза в день, при этом особое внимание уделяя чистке вечером. Следует полоскать рот и соблюдать водный баланс и правильно питаться.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что названы признаки коронавируса, при которых необходимо сразу же вызвать карету скорой медицинской помощи.

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