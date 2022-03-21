Эксперты рассказали, когда подешевеют квартиры в России

На рынке недвижимости России наблюдается нестабильная ситуация. Активно дорожают стройматериалы. Эксперты считают, что доступность жилья в будущем частично зависит от реакции покупателей на мировые события.

Так, одни собственники снижают цены с целью быстрее продать квартиры, а другие ничего не предпринимают. Цены на недвижимость выросли до 2,3%, по данным «ЦИАН. Аналитики». При этом больше всего подорожали объекты в Волгограде, Санкт-Петербурге, Краснодаре и Самаре. Самым дорогим остается жилье в столице. Об этом сообщают «РИА Новости».

Сначала спрос на квартиры, действительно, увеличивался, а объявления смотрели в полтора раза чаще, но из-за резко подорожавшей ипотеки ажиотаж упал. Еще в феврале Центробанк РФ повысил ключевую ставку до рекордных 20%.

Доцент кафедры статистики РЭУ имени Г. В. Плеханова Ольга Лебединская заявила, что до санкций жилье брали в кредит даже те, кто против банковских займов, так как условия были привлекательными. В связи с этим сейчас рынок недвижимости входит в стадию некоего баланса. При этом эксперт отметила, что повышенной доходности от дорогого жилья нет.

По вкладам же доходность повышается, а вот спрос на квартиры падает, конкуренция за покупателя усиливается. Сообщается, что ряд объектов уже выставляют с дисконтом в десять процентов.

На рынке вторичной недвижимости сохранится понижающий тренд, считают специалисты.

«Это абсолютно логично: больше 80 процентов сделок завязаны на ипотеке,» — заявил сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

А вот на первичном рынке к согласию не пришли. Так, часть компаний повышают цены на 5-10% за две недели, другие фиксируют цены до конца месяца, третьи вообще объявили распродажи. Подчеркивается, что потерпели изменения партнерские программы девелоперов и банков, когда была приостановлена ипотека или увеличена ставка.

Однако доцент экономического факультета РУДН Елена Егорычева предупредила, что ослабление рубля и подорожание строительных материалов повысят себестоимость, что не позволит сильно снизить цены.

Кроме того, по мнению главы Федеральной антимонопольной службы Максима Шаскольского, на ситуацию также влияют неопределенность на рынке и повышенный спрос, транспортная составляющая, рост стоимости и проблемы с доступом, иностранное оборудование и комплектующие для него.

Еще одной трудностью является импортозамещение в отрасли, так как российских товаров не хватит. И в этом случае сильнее всего пострадает премиальный сегмент.

Пока ситуация нестабильна, подорожание продолжится, заключили эксперты. Также есть опасения новых программ льготного ипотечного кредитования.