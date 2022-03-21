Иммунолог объяснил, возможны ли новые смертельные мутации COVID-19

Врач-иммунолог Владислав Жемчугов считает, что коронавирус продолжит мутировать и рождать новые штаммы, но более опасных мутаций уже не будет.

Специалист также не исключил сценария, что коронавирус как возбудитель смертельной болезни вовсе исчезнет и станет природно-очаговой болезнью, а его носителем станут представители фауны, дикой природы. По его мнению, со временем новые мутации ковида будут протекать в виде традиционных ОРВИ. Об этом пишет «Вечерняя Москва».

Как отмечает Жемчугов, в истории коронавируса были случаи, когда болезнь полностью исчезала. Это могло произойти из-за очередной мутации, которая привела к гибели предыдущих штаммов. К примеру, на сегодняшний день уже не осталось и следа SARS-CoV.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что врач назвал главные симптомы «стелс-омикрона».