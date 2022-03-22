Почти половина россиян ждет возвращения ушедших из РФ компаний в течение года

Почти половина россиян ждет возвращения ушедших из РФ компаний в течение года
Вывеска "Макдональдс". Фото: pixabay

Около 42% россиян ждут возвращения большинства ушедших из РФ компаний в течение года, а 8% и вовсе не ожидают его.

Согласно исследованию аналитического центра университета «Синергия», 26% опрошенных считают, что возвращение растянется на срок от трех до пяти лет, почти столько же — 24% — участников опроса предположили, что на это уйдет т пять-десять лет, сообщает РИА «Новости».

При этом 58% уверены, что российские бизнесмены смогут полностью или почти полностью заменить иностранные бренды, покинувшие отечественный рынок. Более того, по мнению 63% российских граждан считают, что сейчас в России сложились благоприятные условия для предпринимательства.

Напомним, Россия признала независимость Донецкой и Луганской народной республик, и 24 февраля президент Владимир Путин объявил о военной операции на Украине. Запад ответил на это антироссийскими санкциями.

21 президент РФ Владимир Путин после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам России и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Сразу после обращения глава государства в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В документах говорится о необходимости обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что президент Российской Федерации Владимир Путин посчитал вступление Украины в НАТО угрозой для России. Такое заявление было сделано во время обращения президента Российской Федерации к россиянам и соотечественникам на Украине.

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