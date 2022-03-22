Мужчина, который провалился под лед у Петроградской набережной, госпитализирован

Мужчина, который провалился под лед у Петроградской набережной, госпитализирован
Выход на лед запрещен. Фото: Pixabay

Мужчина, который гулял по льду на Петроградской набережной и провалился в воду, выжил. Как сообщает 78.ru, он госпитализирован.

Напомним, мужчина провалился под лед у Петроградской набережной.

Спасатели вернули пострадавшего на берег и передали бригаде скорой.

Напомним, в Петербурге выход на лед запрещен. Соответствующий запрет действует с 15 марта. Нарушителям грозит административная ответственность.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщала, что за два месяца 2021 года в Ленинградской области сотрудники транспортной полиции составили 7 административных протоколов в отношении граждан, нарушивших запрет выхода или выезда на лед.

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