В Петербурге зафиксировано 1309 новых случаев коронавируса

Согласно данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, за минувшие 24 часа, в Петербурге выявлено 1309 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом стало известно во вторник, 22 марта.

В России за сутки зафиксировано 26 394 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Зафиксировали 472 летальных исхода. При этом 74 920 человек смогли вылечиться от инфекции. Северная столица занимает вторую строчку по суточному приросту в России. На первом — Москва. На втором — Московская область.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что китайские врачи рассказали, каково главное последствие коронавируса. Они отметили, что проверили данные более 1,7 тысяч пациентов и выяснили, что многие жалуются на затяжные симптомы и осложнения после выздоровления.