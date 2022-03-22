В Петербурге открылся международный экологический форум «День Балтийского моря»

Эксперты обсудят проблемы экологии и новые проекты. Фото: пресс-служба Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности

Эксперты обсудят проблемы экологии и новые проекты. Фото: пресс-служба Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности

В Петербурге 22 марта открылся XXII международный экологический форум «День Балтийского моря».

Глава комитета по природопользованию Александр Герман подчеркнул, что город много внимания уделяет расчистке водоемов, благодаря чему улучшается состояние Финского залива.

Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», участники обсудили план очистки Балтики от микропластика, а также развитие и создание здоровой экосистемы Балтийского моря в условиях санкций. Эксперты обсудили и другие темы, который касаются международной повестки. Напомним, до начала спецоперации на Украине существовала Программа приграничного сотрудничества.

По словам заместителя директора Департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Игоря Капырина, сейчас необходимо сосредоточиться на собственной работе по освоению и изучению того опыта, который был достигнут ранее.

Кроме того, на площадке Экспофорума сегодня открывается еще один форум — «Экология Большого города». Его основными темам станут цифровая трансформация в экологии, изменения климата и переработка отходов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Санкт-Петербурге внезапно обмелел Финский залив. Известно, что уровень воды упал сразу на 40 сантиметров – и это всего за сутки.