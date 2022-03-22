Что ждет российский рынок одежды: мнение эксперта

После того как многие мировые производители вещей покинули Россию, местные компании пытаются занять пустующую нишу. Однако этот процесс будет проходить для отечественных брендов не так уж гладко, в том числе и из-за нерешенных проблем после пандемии, пишет РИА «Новости».

Многие отечественные производители еще не восполнили убытки, понесенные во время карантинных ограничений. Они не успели восстановиться, поэтому рассчитывать на популярность могут только те марки, которые «доживут» до повышения спроса со стороны российских покупателей. Такое мнение озвучила основательница бренда одежды Виктория Куксина.

Сегодня многие граждане хотят запастись товаром впрок, скупая остатки товара любимых европейских марок. В другие магазины, в частности российские, они идти не спешат. В целом непрерывающийся поток новостей об экономических трудностях в стране негативно влияет на покупательский спрос, поэтому многие откладывают решение о покупке вещей до лучших времен.

Как и любые тяжелые времена, нынешний кризис закончится и люди снова начнут пополнять гардероб обновками, отмечает Куксина. У российских производителей есть возможности производить качественную одежду на любой вкус и кошелек, которая позволит удовлетворить самые притязательные запросы российских покупателей.

Ранее сообщалось, что рынок покинуло множество марок одежды из Европы. Среди них такие популярные бренды, как H&M, Asos, Mango, Adidas, Nike, Puma, Uniqlo. Такое решение компании приняли на фоне антироссийских санкций, объявленными западными странами. Торговые марки прерывают деловые отношения с Россией на неопределенный срок и вернутся ли они со временем – не известно.