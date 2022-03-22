Setl Group вводит меры поддержки подрядных организаций

Для подрядчиков холдинг Setl Group вводит поквартальную корректировку стоимости контрактов в зависимости от ситуации на рынке стройматериалов.

В условиях текущей нестабильности цен компания также меняет систему оплаты работ подрядных организаций. Если раньше выплаты были поэтапными, то сейчас платежи ускорятся и синхронизируются – на стройках, которые обеспечены проектным банковским финансированием. В ряде случаев может рассматриваться авансирование.

По словам директора по строительству Setl Group Виталия Ершова, доля импортных материалов в проектах компании составляет около 15%. Первоначально удорожание может коснуться именно этой составляющей, но глобально на работу отрасли это не повлияет, подчеркнул Виталий Ершов. Будет меняться логистика поставок и проводиться поиск качественных аналогов подобных материалов.

Ранее Gzeta.SPb.ru сообщала, что единый ресурс застройщиков (ЕРЗ) подтвердил наивысший рейтинг холдинга Setl Group за соблюдение сроков ввода жилья в эксплуатацию.