Setl Group вводит меры поддержки подрядных организаций

Setl Group вводит меры поддержки подрядных организаций
Setl Group меняет систему оплаты работ подрядных организаций. Фото: Setl Group

Для подрядчиков холдинг Setl Group вводит поквартальную корректировку стоимости контрактов в зависимости от ситуации на рынке стройматериалов.

В условиях текущей нестабильности цен компания также меняет систему оплаты работ подрядных организаций. Если раньше выплаты были поэтапными, то сейчас платежи ускорятся и синхронизируются – на стройках, которые обеспечены проектным банковским финансированием. В ряде случаев может рассматриваться авансирование.

По словам директора по строительству Setl Group Виталия Ершова, доля импортных материалов в проектах компании составляет около 15%. Первоначально удорожание может коснуться именно этой составляющей, но глобально на работу отрасли это не повлияет, подчеркнул Виталий Ершов. Будет меняться логистика поставок и проводиться поиск качественных аналогов подобных материалов.

Setl Group меняет систему оплаты работ подрядных организаций. Фото: Setl Group

Ранее Gzeta.SPb.ru сообщала, что единый ресурс застройщиков (ЕРЗ) подтвердил наивысший рейтинг холдинга Setl Group за соблюдение сроков ввода жилья в эксплуатацию.

Setl Group новости СПб


 

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