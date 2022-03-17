Setl Group присвоен наивысший рейтинг за ввод жилья

Setl Group присвоен наивысший рейтинг за ввод жилья
В 2022 году холдинг сдал первую очередь жилого комплекса бизнес-класса Svetlana Park на Манчестерской улице. Фото: Setl Group

Единый ресурс застройщиков (ЕРЗ) подтвердил наивысший рейтинг холдинга Setl Group за соблюдение сроков ввода жилья в эксплуатацию.

Setl Group получил наивысшую оценку — 5 баллов из 5 возможных. В России максимальный балл рейтинга ЕРЗ есть лишь у 30% застройщиков.

Наивысшая оценка присваивается в том случае, если своевременный ввод строящихся домов в эксплуатацию составляет 100%. Setl Group же является лидером среди застройщиков в Петербурге по объему ввода жилья и входит в тройку лучших застройщиков России по этому показателю.

Ежегодно Setl Group сдает более 1 миллиона квадратных метров недвижимости, а за все время застройщик ввел 10 миллионов квадратных метров. К примеру, в 2022 году холдинг сдал первую очередь жилого комплекса бизнес-класса Svetlana Park на Манчестерской улице. Два дома построены вблизи Удельного парка и Сосновки на севере Петербурга.

Эксклюзивным брокером проектов Setl Group выступает «Петербургская Недвижимость».

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