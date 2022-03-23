Сбербанк предупредил россиян о вирусных атаках при обновлениях ПО

В Сбербанке рекомендуют временно перестать обновлять приложения, чтобы туда не проник какой-нибудь опасный код. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

В Сбербанке рекомендуют временно перестать обновлять приложения, чтобы туда не проник какой-нибудь опасный код. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Обновление программного обеспечения становится небезопасным в России. Все чаще таким образом в устройства пользователей проникают опасные программы, пишут «Известия».

Как известно, среди приложений для смартфонов есть и те, которые отвечают за финансы. Учитывая рост числа вирусных атак, россиянам стоит особое внимание уделить безопасности своих девайсов. В Сбербанке рекомендуют временно перестать обновлять приложения, чтобы туда не проник какой-нибудь опасный код.

В банке подтверждают, что сегодня статистика по случаям внедрения в смартфоны вредоносного контента вызывает опасения. На это повлияло сразу несколько факторов, и один из них – сокращение инвестиций в компьютерную безопасность.

Опасные коды попадают в библиотеки, используемые для разработки программного обеспечения. Они способны уничтожать данные, хранящиеся в личных компьютерах или рабочих сетях. В такой ситуации разработчикам нужно внимательнее следить за безопасностью внешнего исходного кода.

Представитель ASAP Lab Роман Ананьев подтвердил, что иностранные разработчики сегодня активно внедряют в код своих продуктов опасные изменения. Это способно привести к целенаправленным поломкам устройств в определенных странах. Даже считавшийся безопасным с этой точки зрения Linux таковым больше не является.

Например, NPM-пакет node-ipc обзавелся кодом, выявлявшим IP-адреса и запускавшим на них вредоносное ПО. Кибератаки и раньше доставляли специалистам по безопасности немало проблем, а теперь они стали происходить гораздо чаще.

Сегодня многие россияне столкнулись с размещением агитационных материалов там, где их никогда не было. На первый взгляд такие действия не несут опасности, но не исключено, что после пропаганды хакеры начнут взламывать приложения для онлайн-банкинга.

В свою очередь ряд экспертов не считает отказ от обновлений панацеей. Это может быть временной мерой, но потом старые версии приложений просто перестанут работать. Обновлять их все же нужно, но только в официальных источниках.

По словам представителя «Сколкова» Оксаны Ульянниковой, сегодня важно чаще совершать проверки устройств антивирусом, делать покупки в проверенных интернет-магазинах и своевременно удалять с девайсов все сомнительное, особенное продукты малоизвестных поставщиков. Речь идет в том числе о VPN-сервисах.

Помимо простых россиян под угрозой хакерских атак сегодня оказались крупные госструктуры. Происходят массированные DDoS-атаки, также есть несколько случаев внедрения вредоносного кода в популярные продукты, распространяемые в сети.

.