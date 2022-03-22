Фура съехала в кювет на Московском шоссе

На Московском шоссе в Петербурге фура съехала в кювет.

Дорожный инцидент случился во вторник, 22 марта, напротив гипермаркета «Лента». Подробности рассказали в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте».

Судя по кадрам, грузовик опрокинулся только наполовину, застряв в кювете. От падения кузов спасли деревья.

К места происшествия оперативно прибыли спасатели и сотрудники дорожной полиции. Информация о пострадавших и причина ДТП выясняются.

Ранее Gazeta.spb.ru сообщала, что фура и КАМаз раздавили легковушку с водителем на КАД. Авария случилась во вторник, 22 марта, между Пулковским и Московским шоссе. Дорогу не смогли поделить три транспортных средства.