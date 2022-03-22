Фура и КАМаз раздавили легковушку с водителем на КАД

На участке внешнего кольца КАД произошло массовое ДТП. Один человек погиб.

Авария случилась во вторник, 22 марта, между Пулковским и Московским шоссе. Дорогу не смогли поделить три транспортных средства. Между двух фур оказался зажат легковой автомобиль, сообщил «Мегаполис».

К месту происшествия оперативно прибыли сотрудники МЧС и скорой помощи, но спасти водителя легковушки не удалось. Мужчина скончался на месте происшествия от полученных травм. Водитель фуры получил травмы.

Судя по опубликованным в сети кадрам, в результате ДТП легковой автомобиль превратился в груду металла.

Ранее Gazeta.spb.ru сообщала, что утром 21 марта на кольцевой автодороге в Петербурге произошло смертельное ДТП. Погибли трое. 69-летний водитель «ГАЗели» врезался в «КАМАЗ», который ехал впереди. По предварительной информации, он не справился с управлением. В результате аварии водитель «ГАЗели» и два его пассажира погибли на месте происшествия.