Фура и КАМаз раздавили легковушку с водителем на КАД

Фура и КАМаз раздавили легковушку с водителем на КАД
Обстоятельства инцидента выясняются. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

На участке внешнего кольца КАД произошло массовое ДТП. Один человек погиб.

Авария случилась во вторник, 22 марта, между Пулковским и Московским шоссе. Дорогу не смогли поделить три транспортных средства. Между двух фур оказался зажат легковой автомобиль, сообщил «Мегаполис».

К месту происшествия оперативно прибыли сотрудники МЧС и скорой помощи, но спасти водителя легковушки не удалось. Мужчина скончался на месте происшествия от полученных травм. Водитель фуры получил травмы.

Судя по опубликованным в сети кадрам, в результате ДТП легковой автомобиль превратился в груду металла.

Ранее Gazeta.spb.ru сообщала, что утром 21 марта на кольцевой автодороге в Петербурге произошло смертельное ДТП. Погибли трое. 69-летний водитель «ГАЗели» врезался в «КАМАЗ», который ехал впереди. По предварительной информации, он не справился с управлением. В результате аварии водитель «ГАЗели» и два его пассажира погибли на месте происшествия.

авария дтп на кад смертельное ДТП


 

Новости партнеров
Знатоки «Что? Где? Когда?» начали покидать телеигру: причиной ухода интеллектуалов стала политика
Знатоки «Что? Где? Когда?» начали покидать телеигру: причиной ухода интеллектуалов стала политика
В ДНР заявили о постепенном взятии в кольцо украинских военных недалеко от Донецка
В ДНР заявили о постепенном взятии в кольцо украинских военных недалеко от Донецка
Компенсировать потери от французских санкций может возврат России дома в 150 метрах от Дворцовой
Компенсировать потери от французских санкций может возврат России дома в 150 метрах от Дворцовой
Шоу
Шоу "Андрей Малахов. Прямой эфир" закрывается
Ещё на Gazeta.SPb
В РЖД сообщили о приостановке контракта с Siemens на «Сапсаны»
Ревнивец облил кислотой экс-возлюбленную с парнем в Домодедово и был задержан
Врачи больницы имени Семашко собрали для беженцев несколько тонн помощи
Фура и КАМаз раздавили легковушку с водителем на КАД
Госдума отменила НДФЛ с процентов по вкладам россиян
«Алмаз-Антей» не может получить миллиард долларов за экспортные поставки
В Петербурге снесли более 43 точек незаконной торговли за неделю
Названо число окончательно потерянных Россией из-за санкций самолетов