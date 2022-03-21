Трое погибли в ДТП на КАД

Утром 21 марта на кольцевой автодороге в Петербурге произошло смертельное ДТП.

Дорожный инцидент случился на 133 километре КАД в Кронштадтском районе.

Как сообщили в ГУ МВД по городу и региону, 69-летний водитель «ГАЗели» врезался в «КАМАЗ», который ехал впереди. По предварительной информации, он не справился с управлением. В результате аварии водитель «ГАЗели» и два его пассажира погибли на месте происшествия.

Отмечается, что признаков опьянения у водителя нет. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что реанимация прибыла к массовому ДТП на участке КАД в Красногвардейском районе.