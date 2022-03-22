Также не стоит забывать о семенах чиа, кукурузных отрубях и чечевице, которые содержат насыщенные пищевые волокна, обладающие противовоспалительным эффектом. По мнению врачей, в день лучше съедать не меньше 30 граммов того, что насыщенно клетчаткой.

Как вариант по клетчатке, можно рассмотреть красный перец, особенно перец чили, в состав которого входит вещество ответственное за остроту — капсаицин. Именно оно отвечает за создание обезболивающего эффекта. При этом эксперт обращают внимания, что достаточной дозы для снижения воспаления — 5 граммов в сутки.

Однако при возникновении боли в суставах сначала все равно лучше проконсультироваться со специалистом.

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