В мире коронавирусом заразилось почти 474 млн человек

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире подбирается к показателю в 474 миллиона, а число летальных исходов преодолело отметку в шесть миллионов. Об этом свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса.

Согласно данным, по состоянию на утро 23 марта в университет поступили сведения о 473 956 925 зараженных и 6 098 288 умерших. Вакцинированы от коронавируса в мире более 10,81 миллиарда человек.

Больше всего подтвержденных случаев заражения, данные о которых поступили в американский университет, зарегистрировано в США — 79 803 443. Далее следуют Индия (43 010 971), Бразилия (29 691 641).

В России, по данным университета, общее число инфицированных достигло 17 382 051. Жертв коронавируса в РФ насчитывается 358 093.

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