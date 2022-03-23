В мире коронавирусом заразилось почти 474 млн человек

В мире коронавирусом заразилось почти 474 млн человек
Коронавирус продолжает распространяться по миру. Фото: Pixabay

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире подбирается к показателю в 474 миллиона, а число летальных исходов преодолело отметку в шесть миллионов. Об этом свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса.

Согласно данным, по состоянию на утро 23 марта в университет поступили сведения о 473 956 925 зараженных и 6 098 288 умерших. Вакцинированы от коронавируса в мире более 10,81 миллиарда человек.

Больше всего подтвержденных случаев заражения, данные о которых поступили в американский университет, зарегистрировано в США — 79 803 443. Далее следуют Индия (43 010 971), Бразилия (29 691 641).

В России, по данным университета, общее число инфицированных достигло 17 382 051. Жертв коронавируса в РФ насчитывается 358 093.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что россиян предупредили о возможном всплеске «стелс-омикрона» в ближайший месяц.

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