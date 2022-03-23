Петербург стал первым по числу новых случаев COVID: 1 431 зараженный за сутки

Статистика по числу зараженных коронавирусом в Петербурге продолжает пополняться новыми случаями. Еще 1 431 петербуржец сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию за последние сутки.

Об этом сегодня, 23 марта, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением ковида. Всего с начала пандемии в Северной столице заболели 1 491 525 местных жителей. При этом 1 410 934 пациента смогли вылечиться от инфекции, в том числе 4 319 за последние сутки.

По числу заразившихся за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург попал на первое место. Второй в антирейтинге стала Свердловская область, где коронавирус подхватили еще 1 343 человека. Третье место у Москвы — 1 306 новых ковид-пациентов.

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