В Ленобласти коронавирусом заразился еще 221 человек

В Ленобласти коронавирусом заразился еще 221 человек
В Ленобласти с каждым днем растет количество зараженных. Фото: pixabay

В Ленинградской области за последние сутки зафиксирован 221 случай заражения коронавирусом. Об этом сегодня, 23 марта, сообщили в Оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

С начала пандемии в Ленобласти выявлено 179 928 случаев ковида. При этом выздоровел 173 841 пациент, в том числе 80 за последние сутки. Кроме того, стало известно об одном летальном исходе, который подтвердили за прошедший день. Общее число жертв коронавируса в 47 регионе достигло 3 423.

По числу заразившихся за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург попал на первое место. Второй в антирейтинге стала Свердловская область, где коронавирус подхватили еще 1 343 человека. Третье место у Москвы — 1 306 новых ковид-пациентов.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что россиян предупредили о возможном всплеске «стелс-омикрона» в ближайший месяц.

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