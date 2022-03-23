В Ленобласти коронавирусом заразился еще 221 человек

В Ленинградской области за последние сутки зафиксирован 221 случай заражения коронавирусом. Об этом сегодня, 23 марта, сообщили в Оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

С начала пандемии в Ленобласти выявлено 179 928 случаев ковида. При этом выздоровел 173 841 пациент, в том числе 80 за последние сутки. Кроме того, стало известно об одном летальном исходе, который подтвердили за прошедший день. Общее число жертв коронавируса в 47 регионе достигло 3 423.

По числу заразившихся за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург попал на первое место. Второй в антирейтинге стала Свердловская область, где коронавирус подхватили еще 1 343 человека. Третье место у Москвы — 1 306 новых ковид-пациентов.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что россиян предупредили о возможном всплеске «стелс-омикрона» в ближайший месяц.