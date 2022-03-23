В России за сутки выявили более 26 тысяч случаев COVID-19

В России продолжают ежедневно обновлять данные о числе зараженных коронавирусом. За минувшие сутки инфекция подтвердилась у 26 826 человек.

Об этом стало известно сегодня, 23 марта. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с ковидом, общее количество заболевших в стране за все время пандемии увеличилось до 17 664 621.

За вчерашний день жертвами коронавируса стали 429 жителей страны. Всего с начала пандемии от последствий инфекции скончались 365 802 граждан. За сутки полностью выздоровели и получили отрицательные тесты 70 622 человека. Общее количество выздоровлений достигло 16 417 422.

По числу заразившихся за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург попал на первое место. Второй в антирейтинге стала Свердловская область, где коронавирус подхватили еще 1 343 человека. Третье место у Москвы — 1 306 новых ковид-пациентов.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что россиян предупредили о возможном всплеске «стелс-омикрона» в ближайший месяц.