Родитель признался в беременности 15-летней дочери-подростка в Кировске

В ходе профилактической беседы выяснилось, что девочка на 5-6 неделе беременности.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, было возбуждено уголовное дело по статье «Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста».

21 марта с 47-летним родителем девочки, состоящим на учете в ПНД, проводили профилактическую работу. В результате разговора выяснилось, что 15-летняя девушка вынашивает ребенка.

По словам родителя несовершеннолетней, отцом будущего ребенка является неработающий 21-летний знакомый подростка. Он совершал половые сношения с девочкой с 20 июля по 24 февраля в квартире подростка.

Молодого человека задержали. Он находится под подпиской о невыезде.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что бизнесмен совратил 12-летнюю девочку в подсобке шиномонтажки в центре Петербурга.