Занятия спортом в течение всей жизни положительно сказываются на мышцах

Занятия спортом в течение всей жизни положительно сказываются на мышцах
Объем исследования ограничен небольшим размером выборки и средним возрастом в 73 года, Фото: pixabay.com

Исследователи и доктора уже давно твердят о плюсах активного образа жизни человека.

Очередной эксперимент показал, что занятия спортом в долгосрочной перспективе оказывают благотворное влияние на организм. Стало известно, что продолжительные физические нагрузки могут обезопасить от возрастного снижения мышечной массы тела.

К слову, потеря мышечной массы грозит большим количеством рисков. Возрастным людям жизненно необходимо иметь мышцы. В связи с этим есть смысл задуматься об этом еще будучи молодым.

Систематические физические упражнения дают возможность держать мышцы в тонусе. При этом, ученые, запустившие новое исследование намеревались понять, как активность в течение всей жизни влияет на тонус мышц в пожилом возрасте.

Известно, что мышечные стволовые клетки являются клетками скелетной мышечной ткани. Они могут самообновляться, превращаться в мышечные клетки.

Эти единицы строения и жизнедеятельности необходимы организму, чтобы справиться с травмой или предотвратить повреждение тканей. Также они выполняют функцию защиты от распада нервов.

При проведении исследования деятели науки хотели понять, как, например, плавание, езда на велосипеде, бег в течение всей жизни, могут противостоять снижению мышечных стволовых клеток.

Ученые Копенгагенского университета в Дании отобрали 46 мужчин-участников. Их разделили их на три группы. Одни были молодыми. Они вели сидячий образ жизни. В другой же группе находились пожилые люди, которые не пренебрегали спортом всю жизнь. В третьей группе оказались пожилые, ведущие сидячий образ жизни.

Участникам всех групп было необходимо выполнить трудное упражнение с отягощениями. Ученые должны были оценить мышечную функцию во время разгибания колена. А затем же взять образцы крови и биопсии мышц с обеих ног. Это дало возможность составить картину популяции мышечных стволовых клеток и функции мышц.

В результате выяснилось, что те люди, которые были со спортом на «ты» всю жизнь, показали большую устойчивость к усталости во время упражнений, большее количество мышечных стволовых клеток, связанных с быстрым сокращением мышцы по сравнению как со старыми, так и с молодыми людьми, которые вели сидячий образ жизни.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что психотерапевт объяснил, как связаны спорт и психическое здоровье.

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