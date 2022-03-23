Эксперт рассказал, может Google уйти из России в случае блокировки YouTube

YouTube могут заблокировать в ближайшее время, предупредили ранее в Госдуме. Фото: Pixabay

YouTube могут заблокировать в ближайшее время, предупредили ранее в Госдуме. Фото: Pixabay

Американская компания Google может уйти Россию в случае блокировки в стране принадлежащего ей видеохостинга YouTube, предположил директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (АППСИМ) Владимир Зыков.

Он отметил, что в случае блокировки YouTube для Google не будет смысла оставаться в РФ, так как компания выполняла в стране маркетинговые функции, продажа рекламы также закрыта, передает РИА Новости.

По словам эксперта, Google вывезла своих разработчиков из Российской Федерации еще в 2014-15 годах, в стране остались только маркетологи, продавцы рекламы и пиарщики.

Напомним, 19 марта Роскомнадзор призвал компанию Google снять ограничения с заблокированных Youtube-каналов российских СМИ, иначе будут приняты меры технологического воздействия.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что замглавы комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиями и связи Антон Горелкин предупредил, что в РФ в ближайшее время может быть заблокирован Youtube в том случае, если видеохостинг не выполнит законные требования Роскомнадзора.