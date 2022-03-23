В Кремле заявили, что Чубайс уволился по собственному желанию

В Кремле заявили, что Чубайс уволился по собственному желанию
Анатолий Чубайс. Фото: Baltphoto/Дарья Иванова

Спецпредставитель президента России по устойчивому развитию Анатолий Чубайс уволился по собственному желанию.

Об этом заявил пресс-секретарь президента.

«Да. Чубайс уволился по собственному желанию. А уехал-не уехал — это его личное дело», — приводит его слова РИА «Новости».

Напомним, Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что экс-глава «Роснано» Анатолий Чубайс покинул пост спецпредставителя президента России по вопросам устойчивого развития. Как пишет издание, Чубайс уехал из РФ. Кроме того, издание «Коммерсант» опубликовало фото, как Чубайс снимает деньги в банкомате в Стамбуле.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Анатолий Чубайс хочет, чтобы россияне сказали бизнесменам “спасибо” за сделанное для страны. По мнению бизнесмена, россияне инфантильны и не осознают, как много предприниматели сделали для страны за четверть века.

анатолий чубайс роснано спецпредставитель президента России


 

Новости партнеров
Компенсировать потери от французских санкций может возврат России дома в 150 метрах от Дворцовой
Компенсировать потери от французских санкций может возврат России дома в 150 метрах от Дворцовой
В ДНР заявили о постепенном взятии в кольцо украинских военных недалеко от Донецка
В ДНР заявили о постепенном взятии в кольцо украинских военных недалеко от Донецка
Вслед за другими телеканалами НТВ изменил сетку вещания
Вслед за другими телеканалами НТВ изменил сетку вещания
Шоу
Шоу "Андрей Малахов. Прямой эфир" закрывается
Ещё на Gazeta.SPb
Россиянам рассказали, что будет с выплатами по ипотеке, взятой до повышения ...
В Колпино водитель Land Cruiser снес столб
В Ленобласти мужчина убил приятеля во время застолья
В Кремле заявили, что Чубайс уволился по собственному желанию
Названы кандидаты на звание почетного гражданина Петербурга
Трамвайное движение по Светлановскому проспекту будет закрыто до лета
Спектакли с Ренатой Литвиновой отменили в Петербурге
В АО «ЛОЭСК» рассказали, чем грозит самовольное размещение линий связи на ...