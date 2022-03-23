В Кремле заявили, что Чубайс уволился по собственному желанию

Спецпредставитель президента России по устойчивому развитию Анатолий Чубайс уволился по собственному желанию.

Об этом заявил пресс-секретарь президента.

«Да. Чубайс уволился по собственному желанию. А уехал-не уехал — это его личное дело», — приводит его слова РИА «Новости».

Напомним, Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что экс-глава «Роснано» Анатолий Чубайс покинул пост спецпредставителя президента России по вопросам устойчивого развития. Как пишет издание, Чубайс уехал из РФ. Кроме того, издание «Коммерсант» опубликовало фото, как Чубайс снимает деньги в банкомате в Стамбуле.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Анатолий Чубайс хочет, чтобы россияне сказали бизнесменам “спасибо” за сделанное для страны. По мнению бизнесмена, россияне инфантильны и не осознают, как много предприниматели сделали для страны за четверть века.