В России госпитализировали 5109 COVID-пациентов за сутки

В России госпитализировали 5109 COVID-пациентов за сутки
В России продолжается госпитализация пациентов с коронавирусом. Фото: Baltphoto/ Рафаэль Карапетян

В России за минувшие сутки госпитализировали 5109 пациентов с коронавирусом.

Об этом стало известно в среду, 23 марта. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с COVID-19, за сутки коронавирусную инфекцию выявили у 26 826 граждан. При этом в больницы попали 5109 россиян.

Число летальных исходов среди инфицированных пациентов составило 429. Побороть болезнь смогли еще 70 622 человека.

Ранее Gazeta.spb.ru сообщала, что эволюция SARS-CoV-2 с большой вероятностью может дойти до появления более опасных, чем «омикрон», штаммов коронавирусной инфекции.

Напомним, по состоянию на февраль 2022 года, выделяют три основных варианта B.1.1.529 «омикрона» — BA.1, BA.2, BA.3. Штамм коронавируса «Омикрон» впервые был выявлен в Ботсване и ЮАР. Для него характерно наличие большого числа мутаций, в связи с чем возникает вопрос, насколько эффективными могут быть уже созданные вакцины.

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