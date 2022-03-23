Ученые предупредили о появлении после «Омикрона» более опасных штаммов COVID

Ученые предупредили о появлении после &#171;Омикрона&#187; более опасных штаммов COVID
Фото "омикрона" сделаны на шестые сутки после инфицирования. Фото: сайт Роспотребнадзора

Эволюция SARS-CoV-2 с большой вероятностью может дойти до появления более опасных, чем «омикрон», штаммов коронавирусной инфекции. Об этом заявили ученые из Великобритании и Италии.

По мнению исследователей, омикрон-штамм COVID-19 по счастливой случайности привел к легкому течению болезни, но в будущем не исключен вариант с тяжелыми симптомами. Новая мутация вируса сможет уклоняться от выработанного иммунитета, объяснили ученые.

По данным исследования, опубликованного в журнале Nature Reviews Microbiology, эволюцию вируса определяют, прежде всего, усиливающаяся заразность и его способность избегать иммунного ответа

Напомним, по состоянию на февраль 2022 года, выделяют три основных варианта B.1.1.529 «омикрона» — BA.1, BA.2, BA.3. Штамм коронавируса «Омикрон» впервые был выявлен в Ботсване и ЮАР. Для него характерно наличие большого числа мутаций, в связи с чем возникает вопрос, насколько эффективными могут быть уже созданные вакцины.

Ранее Gazeta.spb.ru сообщала о возможном всплеске «стелс-омикрона» в ближайший месяц.

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